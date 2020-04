Coronavirus, la crisi rafforza i leader europei: Conte al 71% (+27%), Angela Merkel al 79%. Risale anche Macron, dopo mesi di difficoltà (Di martedì 14 aprile 2020) La crisi del Coronavirus e le misure restrittive messe in atto aumentano il consenso dei leader europei. Secondo un report di Europe Elects che mette insieme diversi sondaggi, i capi di Stato e di Governo dell’Unione, nonostante le misure che hanno imposto lo stop alla libera circolazione, la chiusure della maggior parte delle aziende e la sospensione di attività scolastiche e sportive, hanno trovato supporto dalla maggior parte della popolazione sulla linea del pugno duro contro la diffusione del virus. Non fa eccezione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che dopo essere stato il primo in Europa a dover far accettare un lockdown agli italiani si è messo alla testa del gruppo di Paesi che chiede solidarietà all’Unione europea riguardo ai provvedimenti da intraprendere per un rilancio più rapido e deciso delle economie dei 27 Stati membri. ... Leggi su ilfattoquotidiano Crisi coronavirus : via libera ai prestiti da 25mila euro per le imprese

Coronavirus e crisi economica - Romano Prodi dice la sua e boccia la patrimoniale. Apertura sul Mes

Coronavirus - Coldiretti/Ixè : per il 72% degli italiani bisognerà resistere fino all’estate per uscire dalla crisi (Di martedì 14 aprile 2020) Ladele le misure restrittive messe in atto aumentano il consenso dei. Secondo un report di Europe Elects che mette insieme diversi sondaggi, i capi di Stato e di Governo dell’Unione, nonostante le misure che hanno imposto lo stop alla libera circolazione, la chiusure della maggior parte delle aziende e la sospensione di attività scolastiche e sportive, hanno trovato supporto dalla maggior parte della popolazione sulla linea del pugno duro contro la diffusione del virus. Non fa eccezione il presidente del Consiglio, Giuseppe, che dopo essere stato il primo in Europa a dover far accettare un lockdown agli italiani si è messo alla testa del gruppo di Paesi che chiede solidarietà all’Unione europea riguardo ai provvedimenti da intraprendere per un rilancio più rapido e deciso delle economie dei 27 Stati membri. ...

RaiNews : La proposta contro la crisi aperta dal Coronavirus - LaStampa : Ecco perché non ha senso che il governo scarichi colpe sulla Lega o i governatori di centrodestra: perché tutti sta… - monicafrassoni : Anche in Italia diffuso l'appello di 180 personalita europee politiche, dell'economia, del mondo associativo per un… - SaraSenzacca : RT @MinervaMcGrani1: - etventadv : RT @mirbug1: QUESTI SONO SCIENZIATI ALTRO CHE QUELLI CHE FANNO PASSERELLA DA FAZIO .. Giulio Tarro: “Coronavirus non è Ebola, il vaccino n… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crisi Coronavirus, le ricette di 14 Paesi Ue contro la crisi economica Il Sole 24 ORE Il contagio continua a rallentare, ma non a Milano

Il Covid-19 è un virus nuovo e gli effetti che ha non sono del tutto noti ... In arrivo 20 medici e 18 infermieri della 'brigata' Henry Reeve che negli ultimi 15 anni ha portato soccorso in occasione ...

Coronavirus, "stop al pagamento dei canoni d’affitto dei negozi"

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Stop al pagamento dei canoni d’affitto" ed è "necessario riconoscere le conseguenze di Covid-19 come causa di forza maggiore ... hanno subito comunque gli effetti negativi ...

Il Covid-19 è un virus nuovo e gli effetti che ha non sono del tutto noti ... In arrivo 20 medici e 18 infermieri della 'brigata' Henry Reeve che negli ultimi 15 anni ha portato soccorso in occasione ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Stop al pagamento dei canoni d’affitto" ed è "necessario riconoscere le conseguenze di Covid-19 come causa di forza maggiore ... hanno subito comunque gli effetti negativi ...