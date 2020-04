Coronavirus | è morto Mirko dei Camillas | Zagor aveva 46 anni

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro ZoppoBertuccioli, detto "", il cantante della band indie pesarese, era ricoverato ad Ancona in terapia intensiva da oltre quattro settimaneBertuccioli, il cantante e tastierista della band pesarese I, èall'età di 46per le complicazioni dovute al. "", originario di Pordenone come il suo compagno d'avventure Vittorio Ondedei (ovvero "Ruben") e poi trasferitosi da tempo nella "costa est di Pesaro", era ricoverato in terapia intensiva ad Ancona da oltre quattro settimane. Bertuccioli, come riporta Il Resto del Carlino, si è contagiato probabilmente dopo un concerto in Lombardia. Oltre che uno dei gruppi più originali della scena indie italiana, autori di un pop raffinato e dadaista, sghembo e surreale,lascia il negozio di dischi e vinili Plastic di via Passeri, un ...