Coronavirus, a Parete i test rapidi per medici, infermieri e altri dipendenti pubblici (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiParete (Ce) – Partono da domani mattina a Parete (Caserta), i test rapidi per il Covid-19. Lo annuncia il sindaco Gino Pellegrino. "Abbiamo individuato come laboratorio di riferimento – spiega – il Centro Pasteur di Parete che è autorizzato ad eseguire tali test proprio in virtù dell'ordinanza sindacale". Al momento gli unici obbligati e che di fatto possono fare i test sono le persone rientranti nelle categorie indicate nell'ordinanza, ovvero medici, infermieri, forze di polizia, dipendenti dei pubblici uffici, delle farmacie, delle poste, supermarket, fruttivendoli, edicole, tabacchi e le persone che rientrano sul territorio comunale con obbligo di quarantena. In seguito l'ordinanza sarà ampliata ad altre categorie. "Il nostro – prosegue Pellegrino – è il primo ...

