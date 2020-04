Coliche nel neonato | il sondino rettale

Leggi su chedonna

(Di martedì 14 aprile 2020) I neonati e con loro i genitori, per i primi tre mesi di vita possono fare i conti con quelle che sono chiamate. Esistono diverse modalità per far fronte a questa problematica, tra cui il. Quando unarriva in famiglia porta con se molta gioia, ma anche diverse problematiche che potrebbero … L'articolonelilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it