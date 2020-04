Calciomercato – De Laurentiis e Mertens sempre più lontani

(Di martedì 14 aprile 2020)– Ancora non si sblocca la situazionee Desembra non più... L'articolo– Depiùproviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : CdM – #Mertens e #DeLaurentiis si riavvicinano attraverso i social. Pensiero unico: il calcio che manca - CalcioMercatoNA : Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole rivoluzionare il calcio: l’idea delle coppe europee - areanapoliit : Chiariello: 'Il Napoli non può cederlo, sarebbe un errore clamoroso! De Laurentiis rifletta' - calciomercato_m : TWEET - De Laurentiis: 'Buona Pasqua' - CalcioMercatoNA : Napoli, gli auguri di Pasqua di Aurelio De Laurentiis ai tifosi: “So che il calcio vi manca” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Laurentiis

Aurelio De Laurentiis disse anche un inaspettato no all'Inter. In quel tempo, Lorenzo Insigne non giocava con regolarità con Walter Mazzarri. Era il suo primo anno in A. Il "Magnifico" partiva spesso ...Il matrimonio tra l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ed il suo procuratore Mino Raiola è giunto al termine, ciò è stato ufficializzato dal manager inviando al giocatore la disdetta del mandato. G ...