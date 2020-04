Ascolti tv 13 aprile | vince il Commissario Montalbano e il resto scompare

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 14 aprile 2020) Dopo la fine della maratona di Harry Potter glitv delper il lunedì di Pasquetta tornano a crescere. La fiction italiana più amata del mondo con la replica de “Il Gatto e il Cardellino” torna sopra i 6,1 milioni di spettatori con uno share del 21,5% che gli fare in scioltezza la serata deglitv. Dietro tutto il, per dirla come farebbe Elettra Lamborghini: il secondo programma più visto è stato Report su Rai 3, in perdita rispetto alla scorsa settimana con 2.440.000 spettatori e uno share che si ferma al 8,6%. Una forbice incredibile dunque quella deglitv a Pasquetta, con molte persone che probabilmente hanno scelto di affidarsi ai servizi streaming.e poi il vuoto Gli altritv 13Come detto dei risultati molto bassi quelli aglitv ...