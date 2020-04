(Di lunedì 13 aprile 2020) Il neonato pletoricoper la ricostruzione presieduto dal finanziere, ex amministratore delegato di Vodafone, Unilever, Rcs, Vittorio Colao - ultimo di una breve e trafelata stagione di numerosi comitati tendenti a sovrapporsi messi in piedi al tempo del Covid 19 - nasce nella conferenza stampa di venerdì santo di Giuseppe Conte senza chiarezza su competenze, confini delle stesse, costi, ruolo, rapporto con il commissario straordinario e con altri comitati, soprattutto rapporto con la Presidenza del consiglio e i dicasteri ministeriali. Se si trattasse di prerogative ministeriali - Conte nella sua presentazione ha parlato di “gruppo di lavoro” o di forza di pronto intervento - potrà risultare un ...

stebortu : @PoliticaPerJedi Delegando le decisioni al comitato scientifico, ma evitando accuratamente di iniziare a pensare a… - boettoisabella1 : RT @HuffPostItalia: Un Comitato di cui nulla si sa - Lisuccen : RT @HuffPostItalia: Un Comitato di cui nulla si sa - FrancescoCoccoT : Ma che poi, esattamente, a cosa serve tener su un Comitato tecnico scientifico in cui gli 'esperti' consigliano col… - fedecarrer : RT @HuffPostItalia: Un Comitato di cui nulla si sa -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato cui

i campionati di calci ricominceranno nel momento in cui ci sarà la garanzia e la tutela della salute degli atleti e degli addetti ai lavori. Siamo in contatto continuo con il ministro Spadafora, il 15 ...in cui ha aggredito Claudio Lotito, che a suo parere non rappresenterebbe la Lazio visto che del “club è solo il presidente del Comitato di Gestione” e con cui non vuole neppure parlare visto che “io ...