“Sei una pu***”. Alda D’Eusanio, aggressione in strada. Il filmato choc: “Le ha dato un calcio” (Di lunedì 13 aprile 2020) La giornalista e conduttrice Alda D’Eusanio è stata aggredita da una senzatetto ubriaca mentre portava a spasso il suo cane. La denuncia è arrivata dalla D’Eusanio dalla sua pagina Facebook, dove ha caricato anche un video della donna che la aggredisce e la prende a parolacce: “Sei una putt***, quella putt*** della televisione”, sbraita da donna rivolgendosi alla giornalista. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno a Roma, durante la consueta passeggiata con il cagnolino, precisamente nel quartiere Parione, con la D’Eusanio che ha documentato la situazione di degrado con un video postato sul suo canale social. Nel filmato, come detto, si vede la donna, visibilmente alterata, che strilla all’indirizzo della D’Eusanio.



“Oggi io e Mia (il suo cagnolino, ndr) siamo state ... Leggi su caffeinamagazine Valentina Ferragni insulti pesanti su instagram “Sei una grassona”

Pechino Express furiose liti prima della finale - Enzo Miccio : “Sei una cogl**na”

Pechino Express - Enzo Miccio sbotta contro Carolina : “Sei una cogl*ona” (Di lunedì 13 aprile 2020) La giornalista e conduttriceD’Eusanio è stata aggredita da una senzatetto ubriaca mentre portava a spasso il suo cane. La denuncia è arrivata dalla D’Eusanio dalla sua pagina Facebook, dove ha caricato anche un video della donna che la aggredisce e la prende a parolacce: “Sei una putt***, quella putt*** della televisione”, sbraita da donna rivolgendosi alla giornalista. L’è avvenuta in pieno giorno a Roma, durante la consueta passeggiata con il cagnolino, precisamente nel quartiere Parione, con la D’Eusanio che ha documentato la situazione di degrado con un video postato sul suo canale social. Nel, come detto, si vede la donna, visibilmente alterata, che strilla all’indirizzo della D’Eusanio.“Oggi io e Mia (il suo cagnolino, ndr) siamo state ...

renatobrunetta : Basta con proroghe, Dpcm in serie, decreti da 100pp e cambiare le autocertificazioni 5 volte. Manca una strategia.… - ilfoglio_it : L’incompetenza della Cina ha trasformato il Covid-19 in una pandemia mondiale. Dall’insabbiamento delle prove al ma… - marattin : SEI DOMANDE SUGLI EUROBOND. Per non cadere vittima di una - ennesima - gigantesca operazione di “distrazione di mas… - GastoneMappini : RT @BluDiChina: Costruire una terapia intensiva lontano dal resto dell'ospedale non ha senso. Secondo il cardiologo Giuseppe Bruschi (Nigua… - CorazzaEP : RT @ilfoglio_it: L’incompetenza della Cina ha trasformato il Covid-19 in una pandemia mondiale. Dall’insabbiamento delle prove al mancato b… -