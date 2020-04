Previsioni Meteo per Pasquetta e martedì 14 | ancora bello ma via via più nubi Peggiora

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’alta pressione, come già annunciato nei giorni scorsi, subirà un temporaneo cedimento tra oggi e domani, a causa di una doppia influenza instabile o moderatamente instabile. Dapprima, saranno moderate correnti umide occidentali ad attaccare il campo anticiclonico, poi, e in maniera più incisiva, irromperà un impulso di aria fresca proveniente dai quadranti settentrionali il quale, soprattutto nel corso della giornata di domani, martedì 14, darà luogo a un temporaneomento più significativo su diverse regioni. Intanto, infiltrazioni di aria umida occidentale stanno portando già da queste ore mattutine odierne,irregolari sulle aree centro-settentrionali e sul Nord della Sardegna,non in grado di arrecare altre conseguenze, in un contestoampiamente soleggiato, tuttavia più ...