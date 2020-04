Nessuna task force ci salva se non si chiariscono gli obiettivi (Di lunedì 13 aprile 2020) In questi giorni di vita surreale, purtroppo tremendamente reale per chi non c’è più, per la crudezza con la quale ci separiamo per sempre da una parte dell’umanità in ogni angolo del mondo, si sente l’esigenza di costruire task-forces di ogni tipo per fronteggiare un’emergenza fino a qualche tempo fa inimmaginabile. Il dibattito di questi giorni riguarda la conformazione di questi gruppi di esperti in relazione al rispetto della parità di genere.L’esito della comparazione tra presenza maschile e femminile è certamente tutta a svantaggio delle donne, salvo se ci si riferisca alla specifica task-force, cosiddetta di rinascimento femminile, predisposta dalla ministra Bonetti, che è tutta esclusivamente femminile. Il dibattito seppur interessante, non convince, per la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 aprile 2020) In questi giorni di vita surreale, purtroppo tremendamente reale per chi non c’è più, per la crudezza con la quale ci separiamo per sempre da una parte dell’umanità in ogni angolo del mondo, si sente l’esigenza di costruires di ogni tipo per fronteggiare un’emergenza fino a qualche tempo fa inimmaginabile. Il dibattito di questi giorni riguarda la conformazione di questi gruppi di esperti in relazione al rispetto della parità di genere.L’esito della comparazione tra presenza maschile e femminile è certamente tutta a svantaggio delle donne, salvo se ci si riferisca alla specifica, cosiddetta di rinascimento femminile, predisposta dalla ministra Bonetti, che è tutta esclusivamente femminile. Il dibattito seppur interessante, non convince, per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna task Nessuna task force ci salva se non si chiariscono gli obiettivi L'HuffPost Nessuna task force ci salva se non si chiariscono gli obiettivi

Ecco perché nessuna task -force ci salva se ci si concentra solo sulla sua composizione e non anche contestualmente sugli obiettivi che la stessa deve raggiungere. Serve un manifesto che disegni la ...

