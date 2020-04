Mika parla della madre, malata di tumore e Covid-19: “Ci siamo preparati al peggio, ora va meglio” (Di lunedì 13 aprile 2020) La madre di Mika, malata di tumore e colpita dal Covid-19, sta meglio, dopo la crisi di qualche settimana fa. Il cantante, infatti, avrebbe dovuto essere ospite a Domenica In, da Mara Venier, ma all'ultimo secondo ha dovuto abbandonare a causa del peggiorare delle condizioni della madre che ora è a casa, stabile. Leggi su fanpage (Di lunedì 13 aprile 2020) Ladidie colpita dal-19, sta meglio, dopo la crisi di qualche settimana fa. Il cantante, infatti, avrebbe dovuto essere ospite a Domenica In, da Mara Venier, ma all'ultimo secondo ha dovuto abbandonare a causa delrare delle condizioniche ora è a casa, stabile.

La madre di Mika, malata di tumore e colpita dal Covid-19, sta meglio, dopo la crisi di qualche settimana fa. Il cantante, infatti, avrebbe dovuto essere ospite a Domenica In, da Mara Venier, ma ...

Mika, racconto drammatico a Domenica In: “Mia mamma in pericolo”

Parole davvero drammatiche che svelano un’altra parte di Mika, quella più intima e personale di cui sostanzialmente mai si parla e che è subito diventa di dominio pubblico dopo questa ammissione, che ...

