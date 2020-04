GiovanniToti : Anche a #Pasqua non ci fermiamo: sono arrivate stasera alla Fiera di Genova 2 milioni di mascherine chirurgiche e 1… - nzingaretti : ??Arrivate le prime 800 mila mascherine per il Lazio. Cade un’altra bufala della destra: - reportrai3 : All'Ospedale del Mare di Napoli sono arrivate mascherine da cucina, inutili per la protezione del personale sanitar… - CntPaolo : @BindiTony @PMO_W Vedi Tony, la differenza fra Te e Meloni e Salvini è che Tu parli per dire idiozie. L'ospedale de… - Today_it : 'Mascherine arrivate solo a metà marzo, prima combattevano contro il virus a mani nude' -

