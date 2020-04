Detto Fatto, Emanuela Folliero confessa: “Non avevo un piano b dopo…” (Di lunedì 13 aprile 2020) Detto Fatto, Emanuela Folliero ammette: “Non avevo un piano b dopo la stagione degli annunci” Uno dei volti più noti e molto apprezzati del quarto canale di Mediaset è stata Emanuela Folliero. Con lei a settembre scorso è finita l’era delle annunciatrici televisivi. Una decisione improvvisa dettata da alcuni malcontenti, ma Emanuela Folliero ha saputo voltare pagina e fare altro. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato: “Non avevo un piano b dopo la stagione degli annunci, alla fine del mio contratto con Mediaset in esclusiva. A luglio 2019 ho concluso i miei quasi 30anni da annunciatrice. Per la prima volta mi sono goduta la tranquillità”. Dopo l’impegno a Mediaset la Folliero è approvata nel programma pomeridiano del secondo canale della Tv di Stato Detto Fatto. Nella trasmissione ... Leggi su lanostratv Detto Fatto - Bianca Guaccero fa un appello : “Ve lo chiedo con il cuore”

Detto Fatto chiude? Bianca Guaccero furiosa : “Non fidatevi di…”

Detto Fatto continuerà? La verità da Bianca Guaccero (Di lunedì 13 aprile 2020)ammette: “Nonunb dopo la stagione degli annunci” Uno dei volti più noti e molto apprezzati del quarto canale di Mediaset è stata. Con lei a settembre scorso è finita l’era delle annunciatrici televisivi. Una decisione improvvisa dettata da alcuni malcontenti, maha saputo voltare pagina e fare altro. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato: “Nonunb dopo la stagione degli annunci, alla fine del mio contratto con Mediaset in esclusiva. A luglio 2019 ho concluso i miei quasi 30anni da annunciatrice. Per la prima volta mi sono goduta la tranquillità”. Dopo l’impegno a Mediaset laè approvata nel programma pomeridiano del secondo canale della Tv di Stato. Nella trasmissione ...

raigeofficial : La polemica su ciò che ha detto @TizianoFerro a @chetempochefa è inutile. Ha fatto una domanda giusta al governo. P… - nicola_pinna : Chi l’ha detto che siamo barricati in casa? Io e @FilippoFemia abbiamo fatto un viaggio pazzesco. Da domani partite… - borghi_claudio : Ecco cosa ha fatto lo ZERBINO. Ha chiesto il MES (ma non si vergogna? Dopo che in tutte le salse gli abbiamo detto… - ginIemon : @_Young_homie Che clown, veramente. Anche perché hanno tutti detto che sono molto più felici così ??????? capisco che… - addolciimento : Praticamente mi ha implicitamente detto di smetterla di fare domande e di farmi andare bene quella sua spiegazione… -