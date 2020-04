Coronavirus, Viminale: nel weekend di Pasqua controllate oltre 580mila persone (Di lunedì 13 aprile 2020) Durante il weekend di Pasqua le Forze di polizia hanno rafforzato i controlli su tutte le arterie stradali e ferroviarie per scongiurare gli spostamenti delle persone e mantenere il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. Nei primi due giorni di Pasqua sono state controllate 582.425 persone e 183.696 attività: lo rende noto il Viminale. Nella giornata di ieri, 11 aprile, in particolare, sono state sottoposte a controllo 280.717 persone e sono stati verificati 89.931 tra esercizi commerciali e attività.L'articolo Coronavirus, Viminale: nel weekend di Pasqua controllate oltre 580mila persone Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 20mila vittime - in Lombardia +110 nelle ultime 24 ore. Viminale : più di 12.500 sanzioni nel weekend di Pasqua

Da fonti del Viminale si apprende che il governo “non ha fatto mancare l’assistenza umanitaria ... ospitarli “perché nell’hot spot dove c’è un migrante egiziano di 15 anni in isolamento perché ...

