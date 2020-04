Coronavirus, curva in discesa: tutti i casi nei comuni del Casertano (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si conferma il rallentamento nella diffusione del contagio da Coronavirus in provincia di Caserta. I dati dell’Asl, aggiornati a oggi, parlano di 381 casi positivi di cui 35 deceduti e 87 guariti. I positivi attuali, quindi, sono 259, uno in meno rispetto a due giorni fa quando risultavano contagiate 260 persone. Anche i pazienti in quarantena obbligatori diminuiscono: da 381 a 372 in meno di 48 ore. Sono invece 2553 i cittadini in autoisolamento, 4 in più rispetto all’altro ieri. I tamponi processati sinora in Terra di Lavoro sono 5181, quasi 500 in più rispetto a sabato. Ricordiamo che i 35 decessi riguardano: 5 Santa Maria Capua Vetere, 5 Marcianise; 3 Aversa; 2 Maddaloni, 2 Vitulazio, 2 Mondragone, 2 San Prisco, 1 Casal di Principe, ; 1 a: Bellona, Arienzo, Caserta, San Cipriano di Aversa, Castel Volturno, ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Fontana : “Curva contagi rallenta ma molto lentamente”

Coronavirus - i dati : altri 3951 nuovi casi e 570 vittime - la curva di crescita al 2 - 75%. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva : 108 in meno

