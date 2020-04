"Ci sono morti a bordo, qualcuno può aiutarci?". L'audio dal barcone, ignorato nel Mediterraneo (Di lunedì 13 aprile 2020) “C’è qualcuno che può aiutarci? Ci sono due persone morte a bordo qui. Il bambino è molto malato”. La voce è di una donna di 21 anni, incinta, a bordo di una delle navi in avaria intercettate la notte scorsa dall’Alarm Phone della ong Mediterranea. Con lei, il figlio di 7 anni e altre 45 persone, tra cui 5 svenute, pare. sono oltre 80 ore che sono in mare nel Mediterraneo centrale. Le autorità sanno di loro da 56 ore, senza prestare soccorso.In queste ore la nave Aita Mari, della ong basca Salvamento Maritimo Humatirio, sta cercando di raggiungere il natante dopo aver deviato la rotta di trasferimento da Siracusa verso la Spagna. Ma non ha personale medico né di soccorso a bordo, “ha dunque bisogno di assistenza urgente”, sottolineano da Mediterranea.Anche perché l’imbarcazione con la donna di 21 ... Leggi su huffingtonpost Migranti - le disperate grida d'aiuto dai barconi abbandonati in mare da quattro giorni. "Ci sono morti a bordo - veniteci a prendere"

Migranti - le disperate grida d'aiuto dai barconi abbandonati in mare da quattro giorni. "Ci sono morti a bordo - i bambini stanno malissimo - veniteci a prendere"

Usa - tornado colpisce il Mississippi : sono almeno 7 i morti (Di lunedì 13 aprile 2020) “C’èche? Cidue persone morte aqui. Il bambino è molto malato”. La voce è di una donna di 21 anni, incinta, adi una delle navi in avaria intercettate la notte scorsa dall’Alarm Phone della ong Mediterranea. Con lei, il figlio di 7 anni e altre 45 persone, tra cui 5 svenute, pare.oltre 80 ore chein mare nel Mediterraneo centrale. Le autorità sanno di loro da 56 ore, senza prestare soccorso.In queste ore la nave Aita Mari, della ong basca Salvamento Maritimo Humatirio, sta cercando di raggiungere il natante dopo aver deviato la rotta di trasferimento da Siracusa verso la Spagna. Ma non ha personale medico né di soccorso a, “ha dunque bisogno di assistenza urgente”, sottolineano da Mediterranea.Anche perché l’imbarcazione con la donna di 21 ...

francescocosta : Vedo una certa preoccupazione dopo i brutti dati ufficiali di ieri sui contagiati e i morti. Ma il problema sono i… - lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - repubblica : Migranti, le disperate grida d'aiuto dai barconi abbandonati in mare da quattro giorni. 'Ci sono morti a bordo, ven… - FatimaCurzio : RT @repubblica: Migranti, le disperate grida d'aiuto dai barconi abbandonati in mare da quattro giorni. 'Ci sono morti a bordo, veniteci a… - MarkSilver1965 : RT @PMO_W: In Lombardia ci sono oltre 10mila morti. 3 (tre) sono i ricoverati nell'ospedale di Fontana+Gallera+Bertolaso. Costato non ho ca… -

Ultime Notizie dalla rete : sono morti "Ci sono morti a bordo, qualcuno può aiutarci?". L'audio dal barcone, ignorato nel Mediterraneo L'HuffPost Usa, tornado colpisce il Mississippi: sono almeno 7 i morti – VIDEO

Per l'agenzia di gestione delle emergenze del Mississippi i sei morti sono tutti nella parte meridionale dello Stato. Il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha emesso un'emergenza da ...

Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

NON SONO MAI STATO PER LA PENA DI MORTE, MA MI AUGURO CHE…” - VIDEO Parole che arrivano a seguito di settimane di schermaglie fra Regione Lombardia, e il suo governatore Attilio Fontana, e l'Esecutivo ...

Per l'agenzia di gestione delle emergenze del Mississippi i sei morti sono tutti nella parte meridionale dello Stato. Il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha emesso un'emergenza da ...NON SONO MAI STATO PER LA PENA DI MORTE, MA MI AUGURO CHE…” - VIDEO Parole che arrivano a seguito di settimane di schermaglie fra Regione Lombardia, e il suo governatore Attilio Fontana, e l'Esecutivo ...