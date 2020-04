Addio pic-nic Pasquetta | arriva agribag a casa

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 aprile 2020) I veneti diconoal pic nic die ordinano l`dei cuochi contadini. Sono 5mila le prenotazioni on line ricevuti dalla task force di 75 cuochi contadini di Coldiretti Veneto che in questi due giorni hanno cucinato pasti a kmzero per le famiglie costrette dall`emergenza sanitaria a rinunciare alla tradizionale gita fuori porta per il pranzo nelle strutture agrituristiche.Per ricreare l`atmosfera tipica e tradizionale si sono messi ai fornelli gli chef di Campagna Amica con primi, secondi, verdure e dessert finale per allietare le tavole nelle abitazioni. "Nelle consegne di oggi - commenta Diego Scaramuzza presidente regionale e nazionale di Terranostra - ci sono gli asparagi e le uova, con frittate alle erbe di campo per rispettare l`usanza del cestino della scampagnata".I cittadini dunque non rinunciano ai riti pur rimanendo a. E con il bel tempo e la ...