Paolo Bonolis | ex conduttrice Rai sulle repliche | “Chiaro segnale…”

(Di domenica 12 aprile 2020), parla Manila Nazzaro: “Le? Chiaro segnale del pubblico che vuole distrarsi” In un momento così difficile dove si è tutti segregati in casa a causa dell’emergenza coronavirus, è fondamentale non chiudersi in se stessi e guardare in televisione programmi che trattano solo di quello. Il ruolo dell’intrattenimento, mai come ora, è necessario affinché il pubblico abbia una valvola di sfogo frizzante ed energica ed è proprio per questo che ledi Avanti un altro e Ciao Darwin stanno registrando ascolti pazzeschi (praticamente a costo zero). Su questo punto, e su, si è espressa anche l’exRai Manila Nazzaropagine del settimanale Vero: “Il successo di ascolti delledi Fiorello eè un chiaro segnale del pubblico che ...