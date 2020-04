Migranti, i sindaci dell'Agrigentino non ci stanno: "Intervenga il Governo" (Di domenica 12 aprile 2020) Mauro Indelicato Sofia Dinolfo Sono trentadue i sindaci della provincia di Agrigento che hanno indirizzato una lettera al Premier Giuseppe Conte. Dopo gli sbarchi dei Migranti gli scorsi giorni sulle coste siciliane, chiedono l'adozione di misure adeguate al contenimento di possibili casi di coronavirus Sono queste giornate convulse e assai difficili da gestire per via degli arrivi di nuovi Migranti sulle coste siciliane in un periodo già abbastanza complicato a causa del coronavirus. Che gli extracomunitari arrivino in via del tutto autonoma che non, la necessità di dare loro un posto dove trascorrere la quarantena senza creare problemi da un punto di vista sanitario, sta divenendo un vero e proprio grattacapo. Gli scorsi giorni sono stati diversi gli appelli lanciati singolarmente alle istituzioni dai sindaci che hanno dovuto far fronte a ... Leggi su ilgiornale Migranti - coronavirus : Cattolici e sinistre chiedono lo sbarco dalle navi Ong - i sindaci siciliani protestano - il governo accoglie (Di domenica 12 aprile 2020) Mauro Indelicato Sofia Dinolfo Sono trentadue ia provincia di Agrigento che hanno indirizzato una lettera al Premier Giuseppe Conte. Dopo gli sbarchi deigli scorsi giorni sulle coste siciliane, chiedono l'adozione di misure adeguate al contenimento di possibili casi di coronavirus Sono queste giornate convulse e assai difficili da gestire per via degli arrivi di nuovisulle coste siciliane in un periodo già abbastanza complicato a causa del coronavirus. Che gli extracomunitari arrivino in via del tutto autonoma che non, la necessità di dare loro un posto dove trascorrere la quarantena senza creare problemi da un punto di vista sanitario, sta divenendo un vero e proprio grattacapo. Gli scorsi giorni sono stati diversi gli appelli lanciati singolarmente alle istituzioni daiche hanno dovuto far fronte a ...

