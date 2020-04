Microbiota intestinale | il primo alleato anti-age

Leggi su gqitalia

(Di domenica 12 aprile 2020): siete pronti per la rivoluzione? Ecco l'articolo pubblicato nella sezione speciale, tutta dedicata all'-age, su GQ di aprile. Addominali standard e alimenti su misura. Se il nuovo target sono i Perennial, i curiosi sempre in fiore, la ricerca dell’eterna salute passa sempre più per l’ombelico. O meglio: per quello che c’è sotto. Un organo invisibile e in divenire, formato da miliardi di microrganismi: ilappunto, in media 800 grammi a individuo, a cui la ricerca attribuisce un ruolo centrale nel determinare il benessere e promettere longevità. Se ne occupa Antonio Gasbarrini, a capo di Gastroenterologia della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, dove dal 2018 è attiva la prima Microbiome Clinic, e coordinatore del comitato scientifico che ha contribuito alla stesura di. L’amico ...