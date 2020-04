Ma quale opposizione, questa è un'altra cosa (Di domenica 12 aprile 2020) In qualsiasi consesso civile chi è al governo governa e si assume la responsabilità dei provvedimenti e degli atti politici che compie e chi è all'opposizione fa opposizione, criticando anche aspramente le decisioni che vengono prese, qualora le ritenesse sbagliate. Un banale esercizio di democrazia. In Italia, e non solo al tempo del coronavirus ma anche prima, abbiamo una opposizione che tenta di ribaltare le posizioni costituzionalmente stabilite con tutti i mezzi possibili, anche per (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Ma quale opposizione - questa è un'altra cosa (Di domenica 12 aprile 2020) In qualsiasi consesso civile chi; al governo governa e si assume la responsabilità dei provvedimenti e degli atti politici che compie e chi; all'fa, criticando anche aspramente le decisioni che vengono prese, qualora le ritenesse sbagliate. Un banale esercizio di democrazia. In Italia, e non solo al tempo del coronavirus ma anche prima, abbiamo unache tenta di ribaltare le posizioni costituzionalmente stabilite con tutti i mezzi possibili, anche per (...) - Tribuna Libera

IoRobot2035 : @matteosalvinimi In quale nazione civilizzata o pseudo-tale il presunto leader dell'opposizione tweetta allegrament… - marcomoltomale : @davide_vecchi Ma quale ruolo istituzionale? Questo paese da barzelletta è allo sfascio. Se due criminali all'oppos… - popof12345678 : @WhatIf_11 @irenestorti1 @luigidimaio A si, e quali? Fino ad ora ne ho sentite su un canale al quale pago pure un c… - stebaraz : @_pinaz81 @francescocosta Dire che è tutto un casino e non capiamo niente è falso e pericoloso, è sinceramente mi s… - C1Nicola : @StefanoFassina @GiuseppeConteIT Non basta tutto quello che arriva dall opposizione ci si mette pure lei? E secondo… -