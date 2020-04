Dozzine di carcerati si radunano per combattere il Coronavirus

Leggi su bigodino

(Di domenica 12 aprile 2020) Tutti siamo imperfetti perché tutti siamo umani. Chi più, chi meno, durante la nostra esistenza siamo propensi a commettere degli errori, spesso anche gravi, che ci portano su strade tortuose, o a dover pagare un caro prezzo. Ma questo non significa che non possiamo essere migliori o non possiamo cercare di rimediare al male compiuto. È proprio questo che ci sta sta dimostrando un gruppo di detenuti in un carcere del Guatemala. Davanti al dolore e al panico creato da questa pandemia che ha coinvolto il mondo, i detenuti più pericolosi di un carcere hanno deciso di agire per cercare di aiutare la comunità e il loro paese a far fronte a questa emergenza. Uomini di gang diverse, che in passato sono stati rivali, si riuniscono ogni giorno di loro spontanea volontà per cucire e ...