Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere: “È doloroso scusatemi!” (Di domenica 12 aprile 2020) Mara Venier apre Domenica In e scoppia a piangere in diretta: “È doloroso scusatemi” Un videomessaggio del piccolo nipote Claudio ha fatto piangere Mara Venier. Proprio così! La conduttrice ha aperto la puntata di Domenica In mandando un filmato di un coro di bambini per augurare una Buona Pasqua a tutti i telespettatori del seguitissimo contenitore del dì festivo del pomeriggio del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo e invitare a rimanere sintonizzati. Poco dopo è arrivato a sorpresa nel filmato un messaggio del piccolo Claudietto. A quel punto Mara Venier è scoppiata in lacrime a Domenica In: “È doloroso scusatemi! Credo che tutti i nonni che non stanno vedendo i nipoti mi possono capire!” Da quando il bambino è entrato nella vita della conduttrice, lei è più felice che mai. In ... Leggi su lanostratv Alfio Bonanno - Domenica In/ Chi è il tenore italo-australiano ospite di Mara Venier

Domenica In - Pasqua 2020 : anticipazioni puntata 12 Aprile. Ospiti di Mara Venier nella domenica di festa pasquale

