Diabete e coronavirus | una combinazione che lascia poche speranze | Melania Rizzoli ne

(Di domenica 12 aprile 2020) Tutti gli oltre 4milioni di diabetici italiani non hanno un rischio più elevato di contrarre il, ma hanno maggiori possibilità di sviluppare serie complicanze qualora si dovessero infettare. Uno studio pubblicato sul Journal of Endocrinological Investigation da un gruppo di ricercatori dell' Università di Padova ha dimostrato come i pazienti diabetici, che già presentano normalmente un aggravamento clinico durante il decorso di qualsiasi malattia acuta intercorrente, nel caso di infezione virale da Covid 19 hanno un rischio di prognosi peggiore della patologia, rispetto a quella degli altri soggetti infetti non diabetici. I risultati della ricerca infatti, evidenziano chiaramente che chi soffre di iperglicemie con carenza di produzione nel pancreas di insulina, soprattutto se la malattia non è ben compensata e sotto controllo , nel caso in ...