Coronavirus | prorogate al 3 maggio tutte le misure per la riduzione della mobilità delle

(Di domenica 12 aprile 2020) Sono prorogati fino al 3prossimo i provvedimenti adottati dal MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti per far fronte, nelle materie di competenza, all’emergenza sanitaria daper contrastare la diffusionemalattia. La Ministra Paola De Micheli ha firmato, di concerto col MinisteroSalute, il Decreto che prolunga l’efficacia di alcunefinalizzate ad una forte limitazionemobilitàpersone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori e armatori. Nel settore del trasporto aereo, sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali e l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma ...

Twiperbole : ??#Coronavirus Le misure adottate dal #ComunediBologna saranno prorogate al 3 maggio 2020 (sosta gratuita compresa). - RegioneER : #Coronavirus Nuova ordinanza del presidente @sbonaccini misure più restrittive prorogate al 3 maggio Restano limit… - ilpost : Le misure restrittive sono prorogate fino al 3 maggio - VirnaBalanzin : RT @il_piccolo: #Coronavirus, in regione rebus sulle riaperture: decisione attesa domani. Fedriga emanerà una nuova ordinanza: potranno rip… - tgroseto : Abruzzo, prorogate zone rosse coronavirus fino a 19 aprile -

Rimangono 39 i casi accertati di Covid-19, di cui 9 in isolamento domiciliare e 5 presso strutture sanitarie ... “Come noto, le misure per il contenimento del contagio sono state prorogate fino al ...In linea con i provvedimenti del decreto di venerdì sera, verranno prorogate anche quelle del Comune di Verona ... sull'emergenza legata alla pandemia di coronavirus, che anche in questa giornata ha ...