Coronavirus, oltre 10 mila morti nel Regno Unito. Boris Johnson dimesso dall'ospedale: «Non tornerà subito a lavoro». Tornano ad aumentare i morti in Spagna: 619 in 24 ore. Von der Leyen: «Anziani a casa fino alla fine dell'anno» (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono più di 1 milione e 700mila le persone contagiate nel mondo dal Coronavirus, più di 100mila i morti. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 20.229 decessi (dati del New York Times) e 529.740 contagiati (secondo la Johns Hopkins University). Seguono Spagna con 163.027 casi e Italia con 152.271 contagi. Regno Unito EPA/WILL OLIVER Il premier britannico Boris Johnson Superano la soglia dei 10 mila le vittime per Coronavirus nel Regno Unito. Secondo l'ultimo bilancio delle autorità sanitarie britanniche, citato dal Guardian, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 737 (ieri 917), con il totale arrivato a 10.612. Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale, dopo una settimana di ricovero. Johnson, ancora positivo al Covid-19, ...

Coronavirus - ultime notizie – In Italia superati i 100mila contagi. Mattarella scrive a Papa Francesco. Viminale : oltre 12.500 sanzioni il weekend di Pasqua

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 100.000 le persone attualmente positive. Dati stabili, ma tornano a crescere le vittime (619) la Repubblica Il Coronavirus uccide anche a Pasqua

Come cambia la sanità in conseguenza della crisi del Coronavirus Sono state ultimate venerdì le graduatorie utili all'assunzione ... Si completa così in dieci mesi la sfida di traghettare all’interno ...

Prove di ripartenza

Un nuovo decreto, dopo il 20 aprile, con risorse “molto più consistenti” dei 25 miliardi già stanziati per rimediare ai danni del Coronavirus ... con lo sblocco dei cantieri per ponti e strade, oltre ...

