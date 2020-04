Coronavirus | Locatelli Consiglio superiore di Sanità | «Riaprirei le scuole a settembre»

Agenzia_Ansa : Secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, si potrebbe valutare di posporre la riap… - Corriere : L’83% dei malati deceduti ha più di 70 anni. Locatelli (Css): «Riaprirei le scuole a... - rtl1025 : ??'Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle #scuole al prossimo anno'.… - Italia_Notizie : L’83% dei deceduti ha più di 70 anni Locatelli: «Riaprirei le scuole a settembre» - VincenzoVinma : RT @Corriere: L’83% dei malati deceduti ha più di 70 anni. Locatelli (Css): «Riaprirei le scuole a settembre» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Locatelli

Roma, 13 aprile 2020 - Certo, spetterà al Governo stabilire come e quando uscire dalle restrizioni dovute all'emegenza Coronavirus in Italia. Ma gli esperti continuano a mettere il freno, rispetto all ..."Personalmente - ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli - penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno ...