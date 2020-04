Coronavirus, bollettino 12 aprile: calano i ricoveri e le terapie intensive, 431 morti e 1677 guariti (Di domenica 12 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha diramato il consueto bollettino con i dati su contagiati, morti, guariti da Coronavirus. Prosegue il trend positivo, i numeri sono in calo da più di una settimana e i dati di oggi domenica 12 aprile lo confermano: 1984 nuovi casi di ammalati per un totale di 102.253 malati in Italia ma cala il numero di persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate in ospedale. Cala il numero di morti rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 431 decessi che portano il totale a 189.899 dall’inizio dell’emergenza. Estremamente positivo il caso dei guariti con ben 1677 dimessi per un totale di 34.211 persone capaci di sconfiggere Covid-19. Di seguito lo specchietto dettagliato con tutti i numeri sul contagio da Coronavirus in Italia nella giornata di domenica 12 aprile. bollettino CONTAGIATI DA Coronavirus IN ... Leggi su oasport Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - domenica 12 aprile

Sono complessivamente 102.253 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.984 rispetto alla giornata di ieri. Sabato l'incremento era stato di 1.996. Sono 34.211 le persone guarite in ...

