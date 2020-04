Coronavirus | Bobo Vieri sui social | “State a casa | imbecilli”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 12 aprile 2020), il duro messaggio disui: “State a, imbecilli”. ROMA –, il duro messaggio disui: “State a, imbecilli“. Poche parole che l’ex attaccante ha rivolto a tutte le persone che in queste ultime settimane hanno deciso di violare le norme anti-scendendo in strada anche per una passeggiata. Un post che ha avuto oltre 25mila ‘like’ con molti cittadini che hanno condiviso il pensiero dell’ex attaccante. E’ un Paese, infatti, diviso in due. Da una parte chi rispetta le decisioni prese dal Governo mentre dall’altra ci sono cittadini che continuano ad uscire con i numeri delle sanzioni che sono in continuo aumento. State aimbecilli— Christian(@) April 11, 2020Una Pasqua ‘blindata’ E’ una Pasqua ...