Banana Joe: la canzone del film cantata da Bud Spencer in TV (Di domenica 12 aprile 2020) Nel 1982 Bud Spencer, durante una puntata di Domenica In, cantò la canzone del film Banana Joe e inscenò un indimenticabile ballo con Pippo Baudo: ecco il video. Nel 1982 Bud Spencer fu ospite di Pippo Baudo a "Domenica In" per presentare il film Banana Joe, l'attore non cantò soltanto la canzone del film, ma inscenò anche un indimenticabile ballo insieme a Baudo. La commedia, diretta da Steno, fu girata in Colombia ed è l'unico film basato su un soggetto scritto dallo stesso Spencer che fu anche il principale sceneggiatore, accreditato con il suo vero nome: Carlo Pedersoli. Come si vede nel video, durante l'intervista Baudo ricorda all'attore di aver promesso di cantare in una precedente puntata al che Bud Spencer risponde: "Ma come? Canto?" Baudo replica dicendo: ... Leggi su movieplayer Banana Joe : stasera su Rete 4 il film con Bud Spencer

