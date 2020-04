Migranti verso Lampedusa, gli imprenditori a Musumeci: ci aiuti, basta un solo malato e sarà un’ecatombe (Di sabato 11 aprile 2020) La Alan Kurdi fa rotta verso la Sicilia. la notizia si diffonde con la stessa velocità con cui tutti sull’isola apprendono del migrante positivo al coronavirus all’interno dell’hotspot di Pozzallo. La preoccupazione tra cittadini e operatori cresce a dismisura. E induce gli imprenditori di Lampedusa, tra gli altri, a scrivere una lettera al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: «Non siamo in condizione di accogliere i Migranti in piena emergenza coronavirus». Migranti, la paura degli imprenditori di Lampedusa per l’arrivo della Alan Kurdi Preoccupazione e angoscia crescono in maniera esponenziale sull’isola di Lampedusa, per l’arrivo della Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca con a bordo oltre un centinaio di Migranti a bordo. Alcuni di loro sarebbero malati. Ora l’isola ... Leggi su secoloditalia La nave Alan Kurdi verso la Sicilia con 150 migranti a bordo : “Abbiamo bisogno di cibo e medicine”

Coronavirus - migranti : il governo chiude i porti - ma Alan Kurdi ne porta lo stesso 150 verso Lampedusa

