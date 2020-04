L’emergenza pandemia e gli affitti: «Ventimila inquilini a rischio morosità perché senza soldi» (Di sabato 11 aprile 2020) Sono centinaia le segnalazioni arrivate alle associazioni Sicet e Sunia «Non ce la fanno disoccupati, esercenti, badanti e lavoratori in nero» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 11 aprile 2020) Sono centinaia le segnalazioni arrivate alle associazioni Sicet e Sunia «Non ce la fanno disoccupati, esercenti, badanti e lavoratori in nero»

