La morte dei videogiochi fisici è stata enormemente esagerata - editoriale

(Di sabato 11 aprile 2020) Se mai ci fossero stati dubbi, ecco la realtà: il supporto fisico per inon solo è lontano dallaspesso pronosticata, ma è ancora fondamentale. Il recente rinvio di The Last of Us 2 è stato il timbro sul certificato di garanzia deiretail: senza la certezza che i giochi nei negozi ci arrivino, meglio ritardare tutto. Il digitale sarà il futuro, ma di sicuro non può essere l'unico presente.Neil Druckmann, direttore creativo di The Last of Us 2, ha esposto in modo chiaro i limiti pratici che sussistono, a oggi, riguardo al digitale. "Qual è l'infrastruttura di rete a supporto nei vari Paesi? Questo (The Last of Us 2, ndr) è un gioco che stanno aspettando persone in ogni Paese e vogliamo assicurarci di essere corretti verso tutti" ha detto in un'intervista al podcast ufficiale PlayStation. "Se riuscissimo ...