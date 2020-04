La Lombardia tiene chiuse librerie e cartolerie contro il virus

PigiPensosi : RT @LuigiMascheroni: Una volta che il libro poteva entrare da protagonista (simbolico o meno) nella quotidianità, i librai si tirano indiet… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Lombardia e Veneto “disallineate” rispetto alle riaperture del 3 maggio. Fontana tiene chiuse le librerie, Zaia: “Se non siet… - Forever_Purple : RT @cescon_maurizio: #coronavirusitalIa #Fontana firma un'ordinanza e tiene chiuse librerie e cartolerie. Ma invece di fare dispettucci al… - LaStampa : Lombardia e Veneto “disallineate” rispetto alle riaperture del 3 maggio. Fontana tiene chiuse le librerie, Zaia: “S… - genx52 : RT @cescon_maurizio: #coronavirusitalIa #Fontana firma un'ordinanza e tiene chiuse librerie e cartolerie. Ma invece di fare dispettucci al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia tiene

Il Sole 24 ORE

Ti porteremo nel cuore e ti ricorderemo con le preghiere». Susanna sarà tumulata, in forma strettamente privata, nel cimitero di Pieve. Ma da lontano, anche la sua Reggio Calabria ci tiene a ...18 ore fa 18:05 In Lombardia 1388 nuovi casi, 300 morti in 24 ore Sono 54.802 i casi di contagio ... Lo fa sapere la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri ...