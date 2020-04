RobertoBurioni : Le dimissioni di Mauro Ferrari dall'ERC sono gravissime. Un ente di ricerca che non riconosce la ricerca contro un… - rudifloreani : RT @RobertoBurioni: Le dimissioni di Mauro Ferrari dall'ERC sono gravissime. Un ente di ricerca che non riconosce la ricerca contro un viru… - mariellapallini : RT @RobertoBurioni: Le dimissioni di Mauro Ferrari dall'ERC sono gravissime. Un ente di ricerca che non riconosce la ricerca contro un viru… - maxtrisolino : Un bellissimo esercizio che mette in relazione marchi (automotive) e memorabilità; alla domanda: provi a disegnare… - maisterbo : RT @RobertoBurioni: Le dimissioni di Mauro Ferrari dall'ERC sono gravissime. Un ente di ricerca che non riconosce la ricerca contro un viru… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari mette La Ferrari riaccende i motori, ma con un progetto per tutelare la salute dei dipendenti La Repubblica La Ferrari mette a disposizione test sierologici a dipendenti e famiglie

Tra queste, in prima fila c'è ovviamente la Ferrari. Il teamdel Cavallino Rampante ha predisposto un test sierologico con cui si potrà stabilire per ogni dipendente che entra in azienda se è affetto ...

“Back on Track”, al via il progetto della Ferrari per tutelare la salute dei dipendenti alla ripresa del lavoro

Il progetto “Back on Track”, come detto, si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità le pratiche più avanzate per la difesa della ...

