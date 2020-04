Ho bisogno di altro vino La richiesta di una 82enne alla figlia conquista i social

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 11 aprile 2020) Aspettava lafinestra, il sorriso di sempre e un cartello in mano: “Hodi”. Annette Muller ha 82 anni, vive in Ontario, attualmente in isolamento forzato per l’emergenza coronavirus. È sempre stata l’anima della festa, racconta laKelly a Today, e il suo senso dell’umorismo, a quanto pare, non è stato scalfito ddifficile situazione.“Sono andata a trovarla, dopo averle chiesto se le serviva qualcosa. Mi aspettava con ansiafinestra”; ha scritto Kelly suinella didascalia all’immagine che mostra l’anziana sorridente con in mano una bottiglia vuota. Lo scatto hato i, ottenendo oltre 200mila condivisioni. Annette è madre di sei figli, nonna di 13 nipoti e bisnonna di quattro bis nipoti. Lanon ha stupito Kate, che ...