DIRETTA OSTENSIONE STRAORDINARIA SINDONE Specchio dell' Amore vittorioso di Dio

Agenzia_Ansa : Al via la diretta streaming dell'ostensione straordinaria della Sacra #Sindone a #Torino. SEGUI LA DIRETTA SU… - emanuelino10 : RT @Avvenire_Nei: La diretta. Ostensione straordinaria della Sindone / Il libretto per seguire l'evento - nonegoziabili : RT @Avvenire_Nei: La diretta. Ostensione straordinaria della Sindone / Il libretto per seguire l'evento - antopillosio : RT @acistampa: ?? Segui in DIRETTA insieme a noi l’Ostensione straordinaria della Sindone di Torino! Ci uniamo in preghiera a Nostro Signore… - robertadanesi93 : RT @TV2000it: Ostensione straordinaria della #Sindone in diretta su #Tv2000 ore 16.55 #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA OSTENSIONE Ostensione straordinaria della Sindone / Il libretto per seguire l'evento Avvenire Papa: rivolgiamo sguardo alla Sindone. Ostensione alle 17. Nosiglia: Signore ci liberi da pandemia

Con queste parole l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha dato inizio alla venerazione straordinaria, in diretta tv e sui social ... invitando i fedeli a partecipare all'ostensione ...

Nosiglia prega l’Uomo della Sindone: «Il Signore ci liberi dalla pandemia» IL LINK PER LA DIRETTA

I fedeli di tutto il mondo, oggi pomeriggio alle 17, guardano a Torino per un evento che è già un unicum nella storia della Sindone. La prima Ostensione via “streaming” per cui, ieri mattina, ...

Con queste parole l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha dato inizio alla venerazione straordinaria, in diretta tv e sui social ... invitando i fedeli a partecipare all'ostensione ...I fedeli di tutto il mondo, oggi pomeriggio alle 17, guardano a Torino per un evento che è già un unicum nella storia della Sindone. La prima Ostensione via “streaming” per cui, ieri mattina, ...