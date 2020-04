Coronavirus | prende il sole in spiaggia a Palermo | beccato e allontanato dall’elicottero

(Di sabato 11 aprile 2020) Un uomo è statodalladi Mondello, quartiere turistico di, dall’elicottero dei carabinieri, mentreva ilnonostante i divieti per l’emergenza. La scena è stata ripresa venerdì mattina dalla webcam del circolo Albaria e pubblicata su Facebook dalla pagina360. Nelle immagini si vede l’uomo alzarsi e allontanarsi solo quando l’elicottero si abbassa verso la, sollevando la sabbia. L'articoloilindall’elicottero dei carabinieri proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un uomo è stato beccato e allontanato dalla spiaggia di Mondello, quartiere turistico di Palermo, dall'elicottero dei carabinieri, mentre prendeva il sole nonostante i divieti per l'emergenza ...