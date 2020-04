Coronavirus, De Luca re dei social e guru del ‘Restate a casa’ (Di sabato 11 aprile 2020) "Campania a testa alta", una regione che ha saputo conquistarsi "il rispetto delle persone perbene del nostro Paese". Potrebbe essere questo il nuovo 'mantra' del governatore campano, Vincenzo De Luca, che, in queste settimane di pandemia da Coronavirus ha, probabilmente, toccato l'apice della sua popolarità travalicando i confini regionali. Idolatrato da alcuni, criticato da altri, ridicolizzato sui social e divenuto personaggio ideale per sfottò e parodie, il presidente della Regione Campania, sicuramente non passa inosservato. I suoi modi pragmatici, spicci, a volte duri, altre volte pittoreschi e grotteschi, ma certamente d'effetto, hanno dato visibilità a una regione che, dati alla mano, sta gestendo l'emergenza Covid-19 in modo concreto. Al 10 aprile sono 3.517 i casi positivi, 231 le persone decedute e 248 quelle guarite, 33.781 i tamponi eseguiti. Numeri che ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - Luca Zaia : «Il lockdown di fatto non c'è più. Cambio di strategia - domani nuova ordinanza»

De Luca - Coronavirus : «Test a tutti in Veneto? Questa ‘tamponite’ è una malattia»

Coronavirus - Luca il docente che aiuta gli studenti in difficoltà ad accedere alle lezioni online (Di sabato 11 aprile 2020) "Campania a testa alta", una regione che ha saputo conquistarsi "il rispetto delle persone perbene del nostro Paese". Potrebbe essere questo il nuovo 'mantra' del governatore campano, Vincenzo De, che, in queste settimane di pandemia daha, probabilmente, toccato l'apice della sua popolarità travalicando i confini regionali. Idolatrato da alcuni, criticato da altri, ridicolizzato suie divenuto personaggio ideale per sfottò e parodie, il presidente della Regione Campania, sicuramente non passa inosservato. I suoi modi pragmatici, spicci, a volte duri, altre volte pittoreschi e grotteschi, ma certamente d'effetto, hanno dato visibilità a una regione che, dati alla mano, sta gestendo l'emergenza Covid-19 in modo concreto. Al 10 aprile sono 3.517 i casi positivi, 231 le persone decedute e 248 quelle guarite, 33.781 i tamponi eseguiti. Numeri che ...

tgr_campania : #coronavirus Da fine mese mascherine obbligatorie anche in Campania. “Vogliamo arrivare a produrne 3 milioni e mezz… - TgrVeneto : Luca Zaia: 'Da martedì sarà operativa una nuova ordinanza regionale'. Cambierà strategia nel contrasto dell'epidemi… - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “Per Pasqua imparate a fare le pastiere. Certo, le prime saranno una sozzeria. L’importante è… - Yogaolic : RT @cronachecampane: #Coronavirus, muore a #Nocera l’imprenditore Comitino. Il sindaco chiama De Luca - PisaToday : Coronavirus, agricoltura in difficoltà: 'Serve sostegno concreto, altrimenti non ci rialzeremo più'… -