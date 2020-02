Le serie in arrivo a marzo su Amazon Prime Video (Di venerdì 28 febbraio 2020) A marzo Amazon Prime Video punta tutto sull’intrattenimento: debuttano due format ambiziosi che puntano a proporre show innovativi e dall’appeal globale. Da una parte Celebrity Hunted, in cui personalità come Francesco Totti e Fedez fuggono da “cacciatori” professionisti, dall’altra Making The Cut, talent sulla moda a cui partecipa anche Chiara Ferragni. In più, la serie spagnola Caronte e l’italiana Il cacciatore. Caronte – prima stagione dal 6 marzo https://www.youtube.com/watch?v=f69g 4w0gAA Questa è la storia, in 13 episodi, di Samuel Caronte, ex poliziotto condannato ingiustamente che, una volta uscito di prigione, si dà all’avvocatura e decide di indagare sui fatti che hanno portato alla sua condanna otto anni prima. L’esperienza come agente la permanenza in carcere e la sua nuova carriera lo portano ad avere un unico obiettivo: stare dalla parte di coloro che hanno tutto da ... Leggi su wired

