Ambiente, a Londra vincono i cittadini con una sentenza storica: “Niente espansione dell’aeroporto” (Di venerdì 28 febbraio 2020) L’espansione dell’aeroporto di Heathrow nel Regno Unito è stata bloccata da un comitato ecologista. La sentenza della corte d’appello di Londra del 27 febbraio è storica: lo scalo non verrà costruito per limitare i danni ambientali e garantire il rispetto dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Un risultato talmente importante da attirare l’attenzione di Greta Thunberg, che oggi visiterò Bristol per incontrare gli attivisti. Il caso Heathrow La corte d’appello ha accolto un ricorso contro la decisione del precedente governo di dare il via libera alla costruzione della terza pista di Heathrow, già uno degli aeroporti più trafficati d’Europa: serve 80 milioni di passeggeri l’anno e 84 compagnie aeree. Ma Heathrow opera al massimo della sua capacità, e l’idea di costruire una terza pista, vista dai sostenitori come necessaria per garantire la competitività ... Leggi su tpi

