Tempesta Ciara su Europa e Italia: tra i morti anche una donna a Sondrio (Di martedì 11 febbraio 2020) La Tempesta Ciara sta mettendo in ginocchio tutta l’Europa: nel nord del Vecchio Continente sono stati registrati 5 morti. Si attendono, inoltre, forti raffiche di vento sull’Italia, mentre si iniziano a contare i primi danni in Piemonte. anche per martedì 22 febbraio rimane alta l’allerta su tutto il continente: in particolare attenzione nei Paesi del centro e del sud dell’Europa. Tra le vittime della Tempesta Ciara si conta anche una donna morta a Traona, in provincia di Sondrio. donna morta a Sondrio La Tempesta che sta flagellando il nord Europa è arrivata anche in Italia, con venti che sulle Alpi raggiungono i 200 chilometri orari. La donna è stata colpita da pezzi di un edificio scoperchiato nella mattinata di martedì 11 febbraio. Forti raffiche di vento sono state registrate anche a Genova (dove si teme per il Libeccio) e in provincia di Cuneo. Alcuni ... notizie

