Sondaggi elettorali Winpoll: a Caserta, Caldoro batte De Luca (Di martedì 11 febbraio 2020) Sondaggi elettorali Winpoll: a Caserta, Caldoro batte De Luca La Campania sarà una delle regioni che andrà al voto in primavera. Fino ad un mese fa, le candidature alla poltrona di governatore apparivano certe: Vincenzo De Luca, sostenuto per il bis dal centrosinistra, e Stefano Caldoro, appoggiato dall’intero centrodestra. Il risultato della partita in Emilia Romagna, ma anche quello in Calabria, ha rimescolato le carte. Il Movimento 5 Stelle sta ragionando se correre da solo oppure allearsi con il Partito Democratico a sostegno di un civico. Circola il nome del ministro grillino Costa che piace anche ai dem. Il Pd ha però un problema: De Luca, al momento, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Il figlio del governatore ha annunciato che il 20 febbraio il partito ufficializzerà la candidatura del padre. Ma dal Nazareno non è arrivato alcun commento. Nel ... termometropolitico

zazoomnews : Sondaggi elettorali in netto calo la Lega: risale il Pd torna di nuovo sopra il 20% - #Sondaggi #elettorali #netto… - zazoomblog : Sondaggi elettorali Winpoll: a Catania Caldoro batte De Luca - #Sondaggi #elettorali #Winpoll: - peppe844 : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, battuta d'arresto della #Lega -