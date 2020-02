Smile Basket School 2.0 in crescita, Iarriccio: “Felici della strada intrapresa” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – La passione per il Basket e la socialità al centro del progetto. La Smile Basket School 2.0 era partita col botto nell’open day dello scorso ottobre, ma negli ultimi mesi ha evidenziato una crescita ulteriore nelle iscrizioni e nella progettualità. Il responsabile Pietro Iarriccio ha parlato dell’evoluzione dei programmi tracciando contestualmente un bilancio dei primi mesi. Pietro, più che un inizio quella della Smile Basket School è stata una ripartenza. Come valuti questi mesi? “Abbiamo ripreso il percorso di due anni fa, e lo abbiamo fatto con grande entusiasmo. Siamo in crescita, abbiamo grandi aspettative. Siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo con i ragazzi di ogni fascia di età, a partire dai 5 anni. Il riscontro dei piccoli protagoniste e delle loro famiglie è estremamente positivo. Abbiamo cercato ... anteprima24

VanoliCremona : RT @MatCas71: vanolicremona #enjoy #vanolifamily #legabasket basket_italia @legabasketa #smile #goodvibes - JvJean1971 : RT @MatCas71: vanolicremona #enjoy #vanolifamily #legabasket basket_italia @legabasketa #smile #goodvibes -