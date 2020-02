Sanremo 2020 | Junior Cally e il dramma della falsa leucemia | Dovevo fare

Romina Power - cambio look radicale dopo Sanremo 2020 : foto : Abbiamo visto Romina Power da pochissimo in tv. Era tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2020 e insieme ad Al Bano ha regalato al pubblico un duetto emozionante nel corso della prima serata della kermesse guidata da Amadeus. Un successo, sul palco e non. Il brano inedito ‘Raccogli l’Attimo’, scritto per i due da Cristiano Malgioglio, sta infatti registrando grandi numeri in termini di riproduzioni e visualizzazioni. E poi quel piccolo ...

Sanremo 2020 - "Morgan in pericolo. La mania che lo può rovinare" : le inquietanti parole del manager di Bugo : Morgan, durante la lite con Bugo, ha messo in mezzo anche Valerio Soave, il manager dell'ormai ex amico nonché titolare dell'etichetta discografica Mescal. Ed è proprio lui, definito da Marco Castoldi un "sabotatore", a chiarire la vicenda ai microfoni di Storie Italiane. "Se abbiamo usato Morgan pe

Sanremo 2020 - il maestro d'orchestra Simone Bertolotti incastra Morgan : tutti i retroscena della lite con Bugo : Simone Bertolotti, il maestro d'orchestra che ha collaborato alla stesura di 'Sincero', svela tutti i retroscena della partecipazione di Morgan e Bugo al festival di Sanremo.

Sanremo 2020 - Riki insulta Davide Misiano : "Critichi la canzone? Sei una checca frustrata" : Riki dopo aver chiesto ai suoi fan di non votarlo al Festival di Sanremo 2020 - in segno di protesta verso la giuria della kermesse - ha insultato Davide Misiano su Instagram per una pagella negativa alla sua canzone. Misiano, personaggio televisivo e commentatore di Sanremo per All Music Italia, ha

Sabrina Salerno svela cosa è accaduto dietro le quinte di Sanremo 2020 e la gaffe delle scale : Tra le compagne di viaggio di Amadeus nel corso del 70esimo Festival di Sanremo, Sabrina Salerno è stata una fantastica conferma. Perfettamente a suo agio sul palco che le ha regalato parte del suo successo, ha palesato agli spettatori di Sanremo uno straordinario esempio di professionalità e di naturalezza. L’incidente delle scale, affrontato con il sorriso, ne è chiara dimostrazione. Il motivo della difficoltà nel scendere le da molti ...

Sanremo 2020 - Cristiano Malgioglio stronca Elettra Lamborghini e punzecchia Achille Lauro : "Fa quello che faccio io da anni" : Conclusa la settantesima edizione del Festival, Malgioglio ha espresso le sue opinioni sulle rivelazioni dell'Ariston.

Teresa De Santis esclusa all’ultimo da Sanremo 2020? L’ex direttrice fa causa alla Rai : L’ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis ha fatto causa alla Rai per la sua rimozione dal Festival di Sanremo 2020 Teresa De Santis ha preso provvedimenti legali contro la Rai. Il motivo? L’ex direttrice di Rai1 ha svelato di essere stata esclusa dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo dopo averla ideata lei stessa. Stando a quanto si legge sull’AdnKronos la De Santis ha fatto causa alla Rai. Questo è ciò che si legge: ...

Sanremo 2020 - Teresa De Santis fa causa alla Rai : il motivo – VIDEO : Teresa De Santis, ex direttrice di Rai 1, ha deciso di fare causa alla Rai per averla esclusa dal Festival di Sanremo 2020 L’ex direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, ha fatto causa alla Rai per averla esclusa dal Festival di Sanremo 2020. A far trapelare la notizia è stato AdnKronos. È stata la […] L'articolo Sanremo 2020, Teresa De Santis fa causa alla Rai: il motivo – VIDEO sembra essere il primo su NewNotizie.it.

Festival di Sanremo - l'Università Telematica Pegaso protagonista con Suite 2020 : Nei giorni del Festival, nell'esclusiva guest house sono intervenuti numerosi personaggi del mondo della musica, della moda...

Sanremo 2020 - la telefonata di Morgan a Red Ronnie alle 5 del mattino : “Gliel’ha fatta pagare” : Sanremo 2020, la telefonata tra Red Ronnie e Morgan: “Mi ha trattato male e ho voluto divertirmi” Spuntano nuovi dettagli sull’ormai celebre lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020. Un vero e proprio caso che passerà alla storia del Festival, visto che i due cantanti sono stati esclusi dal Festival per non aver completato la loro esibizione. Per chi si fosse perso qualche passaggio, ricordiamo che i due artisti ...

Sanremo 2020 - il caso dei 600 dirigenti Rai in trasferta al Festival finisce all’esame del collegio sindacale : Salini presenterà una relazione : Ora sul caso indaga il collegio sindacale della Rai. La vicenda degli oltre 600 dirigenti della tv pubblica in trasferta a Sanremo per il Festival, finita al centro di un’interrogazione del Pd al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, è sotto la lente dei sindaci guidati da Carmine Di Nuzzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato. Che, secondo Corriere della Sera e Messaggero, hanno chiesto conto del numero ...

Carlo Conti pronto per La Corrida 2020 : “Forse ricondurrò Sanremo” : La Corrida, anticipazioni nuova edizione. Carlo Conti ammette: “Fra qualche anno magari tornerò a condurre il Festival di Sanremo” Manca poco più di una settimana al debutto della nuova edizione de La Corrida, che Carlo Conti condurrà con Ludovica Caramis, già sua compagna di viaggio nello show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio nelle ultime stagioni. E in vista de La Corrida 2020, Carlo Conti ha rilasciato una lunga intervista ...

Quel che resta di Sanremo2020 : ecco i look che ricorderemo di questa edizione del Festival : Bella, avvincente, carica di emozioni. Si conclude con un bilancio nettamente in positivo, la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Personalmente, era dai tempi della coppia Bonolis – Laurenti che non ridevo così. L’aspetto vincente? l’imprevedibilità. Tra alti e bassi, litigi e chiarimenti, Sanremo è riuscito a regalarci qualche lacrima, forti sorrisi e tanto, tantissimo gossip su cui ricamare sopra nei prossimi mesi: la farfallina di ...