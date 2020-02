Prescrizione, scontro nella maggioranza. Renzi pronto a sfiduciare Bonafede. Il Pd contro l’ex premier (Di martedì 11 febbraio 2020) scontro nella maggioranza sulla Prescrizione. Renzi pronto a sfiduciare Bonafede. Il Pd all’ex premier: “Andresti contro il Governo”. ROMA – E’ ormai scontro nella maggioranza sulla Prescrizione. Il mancato passo indietro di Italia Viva sul cosiddetto Lodo Conte bis ha aperto una frattura (insanabile?) tra il partito di Matteo Renzi e il resto della maggioranza. Nessun accordo, quindi, con il consiglio dei ministri (previsto per lunedì 10) che è stato rinviato almeno di 24 ore ma potrebbe slittare ancora. nella serata di ieri, inoltre, Iv ha detto di essere pronta a presentare una mozione di sfiducia in Senato contro il ministro Bonafede. L’ex premier è sicuro di far passare questo provvedimento con il Guardiasigilli che a quel punto sarebbe costretto a rassegnare le dimissioni. Pd e M5s uniti contro Renzi L’ex premier Renzi sembra ... newsmondo

