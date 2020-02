Post Malone in Italia, un concerto a Milano nel 2020: biglietti in prevendita (Di martedì 11 febbraio 2020) Post Malone in Italia nel 2020 per un'unica data in programma a Milano a giugno. Post Malone sarà in concerto al Milano Summer Festival presso l'Ippodromo Snai San Siro il 17 giugno 2020 dopo oltre 7 miliardi di views su YouTube e un disco di diamante. Tra gli esponenti della musica internazionale più apprezzati e seguiti del mondo, Post Malone si appresta a far tappa nella penisola per un unico grande evento per il quale i biglietti saranno disponibili in prevendita già questa settimana. Dopo i concerti della primavera e dell'estate, Post Malone lavorerà al nuovo disco di inediti. Negli scorsi mesi aveva anticipato che gli sarebbe piaciuto rilasciare nuova musica entro la fine del 2020, confidandolo a qualche rivista americana che lo aveva intervistato. Al momento nessun aggiornamento si ha sullo stato dei lavori in studio di Post Malone ma, se al termine degli eventi ... optimaitalia

