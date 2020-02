Oltre mille morti in Cina da coronavirus. Il Partito commissaria la sanità nello Hubei (Di martedì 11 febbraio 2020) Ha superato quota mille il bilancio delle vittime del nuovo coronavirus in Cina. Ne hanno dato notizia le autorità sanitarie di Pechino, spiegando che è di 1.016 morti l’ultimo bilancio, che vede Oltre cento morti solo nella provincia di Hubei. Sono invece saliti a Oltre 42 mila i contagi.Cambio gestione. Due alti funzionari della provincia cinese dello Hubei, focolaio dell’epidemia di coronavirus, sono stati licenziati e sostituiti da un funzionario del Governo centrale. Lo riferisce la Commissione provinciale del Partito comunista cinese, citato dai media cinesi. I due funzionari esautorati sono Zhang Jin, segretario della Commissione provinciale per la Sanità, e Liu Yingzi, direttrice della stessa commissione. Il loro posto verrà preso da Wang Hesheng, vice direttore della Commissione nazionale per la sanità, che ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre mille morti. La Cina annuncia possibile vaccino. Di Maio: 'Andiamo a prendere Niccolò' #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, sale a oltre mille il bilancio dei morti in Cina #coronavirus - masechi : ??Mille morti e la maschera di Xi Jinping. Coronavirus, oltre mille morti e più di 40 mila contagiati. Il presidente… -