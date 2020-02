Mamma over 50? (Di martedì 11 febbraio 2020) Mamma over 50 sì o no? Sono sempre di più le donne che proprio alla soglia della menopausa decidono di affrontare una gravidanza. L’argomento tiene banco a diverse discussioni rispetto all’età giusta per avere un bambino e le reazioni da parte della società sono molto diverse. C’è chi sostiene che non ci sia un’età per sentirsi ed essere Mamma e chi invece neanche troppo velatamente ammette che non è il caso di partorire a 50 anni perché considerata l’età il ruolo più adatto è quello di una nonna. Una cosa è certa, nessuno dovrebbe mai giudicare le scelte altrui, tuttavia basandoci su dati scientifici e ricerche del settore sono emerse delle complicazioni per le gravidanze portate avanti in età avanzata e questo, per quanto ci riguarda, al di là di ogni giudizio, è l’aspetto più importante. Insomma che la gravidanza sia un momento stupendo per ogni donna, indipendentemente dall’età in ... bigodino

