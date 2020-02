Kate Middleton: addio abiti da principessa, è passata alla giacca militare (Di martedì 11 febbraio 2020) Kate Middleton ha fatto visita al Defence Medical Rehabilitation Centre di Loughborough in compagnia del marito William e per l'occasione ha cambiato stile. Ha detto addio agli abiti bon-ton e ha sfoggiato una giacca d'ispirazione militare in blu. fanpage

zazoomnews : Kate Middleton non sopporta una cosa del marito e si infuria - #Middleton #sopporta #marito #infuria - loveandthecity_ : Fateci caso, Kate Middleton quando incontra i bambini si abbassa sempre sulle ginocchia per parlare con loro faccia… - VanityFairIt : La royal lady più elegante di tutte! -